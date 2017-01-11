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MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:59
MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

MANİSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Anayasa değişikliğine ilişkin, "Cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçildikten sonra 'bu sistem mutlaka değiştirilmeli' demiştik. Bugün yapılmaya çalışılan aslında tam olarak budur." dedi.

Olpak, MÜSİAD Manisa Şubesinin 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı denilen bir sistemin olduğunu, ancak kuvvetler ayrılığının bulunmadığını savundu. Olpak, "Kuvvetler karmaşası var. Cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçildikten sonra 'bu sistem mutlaka değiştirilmeli' demiştik. Bugün yapılmaya çalışılan aslında tam olarak budur." ifadesini kullandı.

Değişikliğin Türkiye'nin gelişimine engel olan unsurların aşılması amacıyla yapıldığının belirtildiğini aktaran Olpak, iş aleminin önüne bakabilmesi için bunların aşılması gerektiğine işaret etti.

- Döviz kurundaki artış

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Olpak, döviz kurundaki artışa ilişkin sorular üzerine, doların sadece Türk lirası karşısında değil, bütün para birimleri karşısında değer kazandığına dikkati çekti. Olpak, şöyle devam etti:

"Elbette Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar da bunu bir miktar etkiliyor. Böylesi bir ortamın içinde biz ne geçmişte ne şimdi kur tahmininde bulunmadık. Sanayicimize ve tüccarımıza şunu söyledik. Hangi para biriminden geliriniz varsa o para biriminden borçlanırsanız kur oynamalarından en az etkilenirsiniz. Aslında bu sorulan soru hem ithalatı hem ihracatı etkiliyor. İhracatımız içinde ciddi miktarda da ithal oran var. Böylesi bir şeyde hükümet noktasında alınabilecek tedbirler varsa hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetiminde o tedbirlerin alınmasını bekliyoruz, ama net bir kur tahmini olarak da söylememiz mümkün değil."

Olpak, alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Dün Merkez Bankası yeni bir açılımda bulundu. Bunun hemen dünden bugüne yansımasını göremeyebiliriz, ama rakamı küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Sadece faiz bazında değil, ama piyasaya verilecek olan likidite bazında da belirli oranda müdahale olabileceğini düşünüyorum. Sadece müdahalelerle bir yere gitmenin de mümkün olmadığını söyleyeyim. Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa Türkiye olarak bunun karşısında sizin tek başınıza direnmeniz çok kolay değil."

Olpak, referanduma gidilmesi halinde piyasaların nasıl etkileneceği yönündeki soru üzerine de "Doların değer kazanmasını iki etkene bağlamıştım. Birincisi dış dünyanın etkileri. Bizim ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kendi içimizdeki faktörlerden etkilenen kısmını referandum sürecini tamamladığımızda biz o noktada gidermiş oluruz diye düşünüyorum. İçerde insanların kafalarında soru işaretleri kalmayacaktır herhalde. Bu açıdan da bakıldığı zaman dün meclisteki ilk görüşmelerin birinci maddesi geçmiş durumda. Sanki öyle bakıldığında meclis ayağında sıkıntı olmayacak izlenimi var. Bu üç aylık süreci salimen hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünenlerdenim." dedi.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada Mehmet Reşit Ürper başkanlığındaki liste seçildi.

Olpak, Genç MÜSİAD üyelerine dernek rozeti takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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