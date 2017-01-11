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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iki iddianame kabul edildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:00

ANKARA (AA) - Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin 27 kişi ile Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında hazırlanan iki iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylara ilişkin 27 sanıklı davayı 6 Şubat 2017 Pazartesi görmeye başlayacak. Sincan Cezaevi Yerleşkesi içerisinde inşaatı devam eden duruşma salonunda görülecek davaya, takip eden dört günde de üst üste devam edilecek. Duruşmalarda sanık savunmaları alınacak.

Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkındaki dava da 28 Şubat 2017'de başlayacak ve cumartesi ile pazar hariç 10 Mart'a kadar Sincan'daki duruşma salonunda üst üste görülecek. Sonra ara verilerek, duruşmalara 20 Mart Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar hariç olmak üzere üç hafta süreyle daha devam edilecek.

- Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı iddianamesi

Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında 15 Temmuz'da gerçekleşen eylemlere ilişkin iddianamede Ümüt Ari̇f Bağ, Ahmet Balaban, Türkay Bi̇lge, Fati̇h Ceylan, Hüseyi̇n Çakıroğlu, Mustafa Çokangın, Emre Demi̇r, Süleyman Ektaş, Burak Erhan, Soner Erol, Yücel Fındık, Fi̇kret Gi̇rgi̇n, Murat Güler, Mustafa Güngör, Ramazan Gürkaynak, Eray Hazır, İzzet Henek, Hali̇t Kabi̇l, Emre Kahraman, Temel İlter Pala, Mehmet Sağlam, Umut Taşcı, Veli̇ Tüven, Dursun Varlı, Özalp Yeşi̇l, Murat Yeşi̇lyurt, Harun Yıldız "sanık" olarak yer alıyor.

Albay Ümit Tatan'ın "müşteki" olduğu iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede bazı sanıkların ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da mahkumiyetleri talep ediliyor.

- Polatlı iddianamesi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görev yapan 330 kişi hakkında hazırlanan iddianamede de sanıkların üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

İddianamede, sanıklardan eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz için "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

Akyüz'ün, bunun yanı sıra Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden 9 kişiyi kasten öldürmek suçundan dokuz kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 102 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da cezalandırılması istenirken, diğer sanıklar için "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis talebinde bulunuluyor.

İddianamede er/erbaş rütbelerinde bulunan bazı askerlerin, rütbeli askerlerce oluşturulan birlik listelerinde ismen değil, sayı olarak belirtildiğine dikkat çekilerek, bu sanıkların, tugaydaki rütbeleri itibarıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce ülke çapında anayasal düzene karşı gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbeye teşebbüs faaliyetlerini bilebilecek durumda olmadığının değerlendirildiği, bununla birlikte suç kasıtlarının mahkemece takdir edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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