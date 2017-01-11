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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Afganistan'da valiliğe yapılan saldırı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:03

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın güneyinde Kandahar'da valilik misafirhanesine düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle lanetledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'da Kandahar'da ve Helmand vilayetinde dün meydana gelen terör saldırılarında insani yardım faaliyeti yürüten beş Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) diplomatı ile Kandahar Vali Yardımcısının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüyle öğrenildiğini ifade edildi.

Açıklamada "Afganistan'ın istikrar ve güvenliğini bozmayı, dost ve kardeş Afgan halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini akamete uğratmayı amaçlayan bu barbarca saldırıları şiddetle lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, BAE Büyükelçisi ve Kandahar Valisinin de aralarında bulunduğu yaralılara acil şifa, Afganistan ve BAE halklarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Afganistan ve BAE'nin yanında kararlılıkla yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

Afganistan'ın güneyindeki vilayetlerden Kandahar'da valilik misafirhanesine düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi ölmüş, Kandahar Valisi Humayun Azizi ve BAE'nin Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi'nin de aralarında bulunduğu 15 kişinin yaralanmıştı.

Dün Helmand vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında da 8 kişi hayatını kaybetmişti.


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