Huzurevinde "kanal değiştirme" cinayetine 15 yıl hapis

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki huzurevinde, "televizyon kanalı değiştirme" nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tartıştığı İsmail Gökmen'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sabri Beşli (81), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Beşli, savunmasında, olay günü televizyonda haberleri izleyeceğini ancak Gökmen'in başka bir kanal izlemek istediğini belirtti.
Gökmen'in kendisine küfretmeye başladığını öne süren Beşli, "Odama çıkmıştım, arkamdan odama kadar geldi. Gözüm karardı. Bir defa bıçak vurdum ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, cinayetin haksız tahrik altında işlediğine hükmetti. Heyet, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki huzurevinde yaşayan Sabri Beşli, 17 Nisan 2016'da televizyon kanalını değiştirme nedeniyle tartıştığı İsmail Gökmen'i (71) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.