11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BÜ’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek bildirisi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:08

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi (BÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek bildirisi yayımladı.

Bozok Üniversitesi Senatosu yaptığı toplantıda, Türkiye’nin varlığına ve bütünlüğüne yönelik terör saldırılarını kınayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen bildiri yayımladı.

Bildiride, milyonlarca mazluma yüreğini açan Türk milletinin, bomba patlamaları ve masum çığlıkları arasında kaybolan insanlığın yeniden yeşermesine önderlik edeceği vurgulandı.

Bildiride, “Adına FETÖ, PKK ya da DEAŞ ismi takılarak gerçekleştirilen bu saldırılarla onurumuzu çiğneyeceklerini zannedenler, bu milletin büyüyen bir dalga halinde istiklalini korumak için nasıl mücadele verdiğini göreceklerdir. İnanç ve özgürlüğünden daha kıymetli bir değer tanımayan bu millet, atalarının kanıyla yoğrulmuş ve bedeli ödenmiş vatan topraklarını savunmakta asla tereddüt etmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Türk milletinin 15 Temmuz ve sonrasında üzerine düşeni büyük bir cesaretle ortaya koyduğu hatırlatılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Üzerimize salınan kara bulutların dağılması, önümüze konulan engellerin aşılması bizim azmimize ve kararlılığımıza bağlıdır. Bu uğurda millet olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı, hiçbir zorluktan yılmayacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin şahsında temsil ettiği onurlu direnişini sahipleniyor, insani ve ahlaki duruşunu yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edinmiş üniversiteler olarak ülkemizin içine atılmak istenen karanlığı görüyor ve bu karanlığı boğmak için var gücümüzle çalışacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. Bozok Üniversitesi Senatosu olarak birlik ve dayanışma ruhuyla bu karanlık günleri geride bırakacağımıza, yarının bugünden daha aydınlık olacağına inancımız tamdır."

İLGİLİ HABERLER

Bozok Üniversitesi Senatosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek
YEREL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAM DESTEK
Usta aşçılar öğrencilere ders verdi
YEREL

USTA AŞÇILAR ÖĞRENCİLERE DERS VERDİ
Sorgun'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
YEREL

SORGUN'DA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YİYECEK BIRAKILDI
İtfaiye ekipleri çatılardaki karı temizledi
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ ÇATILARDAKİ KARI TEMİZLEDİ
Çözüm Koleji, TEOG-1'de farkını ortaya koydu
YEREL

ÇÖZÜM KOLEJİ, TEOG-1'DE FARKINI ORTAYA KOYDU
Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret
YEREL

YOZGAT ÇÖZÜM KOLEJİ'NDEN İHA'YA ZİYARET
Denetimli Serbestlik Protokolü imzalandı
YEREL

DENETİMLİ SERBESTLİK PROTOKOLÜ İMZALANDI
Yozgat'ta Basın İletişim Merkezi kurulacak
YEREL

YOZGAT'TA BASIN İLETİŞİM MERKEZİ KURULACAK
Başkan Arslan ve Lekesiz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞKAN ARSLAN VE LEKESİZ, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI