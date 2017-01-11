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Laureus Dünya Spor Ödülleri

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:09


ANKARA (AA) - Monaco'nun 14 Şubat'ta ev sahipliği yapacağı törenle dağıtılacak 2017 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı.

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen organizasyonda, yılın erkek sporcusu adayları arasında, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Jamaikalı atlet Usain Bolt, Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ve ABD'li basketbolcular LeBron James ile Stephen Curry yer aldı.

Yılın kadın sporcusu kategorisinde ise ABD'li cimnastikçi Simone Biles, Alman tenisçi Angelique Kerber, ABD'li yüzücü Katie Ledecky, Jamaikalı atlet Elaine Thompson, ABD'li atlet Allyson Felix ve Büyük Britanyalı bisikletçi Laura Kenny yarışacak.

Kategorilere göre adaylar şöyle:


- Yılın erkek sporcusu

Cristiano Ronaldo (Portekiz - Futbol)

Usain Bolt (Jamaika - Atletizm)

Muhammed Farah (Büyük Britanya - Atletizm)

Andy Murray (Büyük Britanya - Tenis)

LeBron James (ABD - Basketbol)

Stephen Curry (ABD - Basketbol)


- Yılın kadın sporcusu

Simone Biles (ABD - Cimnastik)

Angelique Kerber (Almanya - Tenis)

Katie Ledecky (ABD - Yüzme)

Elaine Thompson (Jamaika - Atletizm)

Allyson Felix (ABD - Atletizm)

Laura Kenny (Büyük Britanya - Bisiklet)


- Yılın takımı

Mercedes Formula 1 Takımı (Almanya - Otomobil sporları)

Real Madrid (İspanya - Futbol)

Portekiz Milli Takımı (Futbol)

Brezilya Milli Takımı (Futbol)

Cleveland Cavaliers (ABD - Basketbol)

Chicago Cubs (ABD - Beyzbol)


- Yılın çıkışı

Nico Rosberg (Almanya - Otomobil sporları)

Wayde van Niekerk (Güney Afrika - Atletizm)

Almaz Ayana (Etiyopya - Atletizm)

Leicester City (İngiltere - Futbol)

İzlanda Milli Takımı (Futbol)

Fiji Milli Takımı (7'li Ragbi)


- Yılın geri dönüşü

Michael Phelps (ABD - Yüzme)

Ruth Beitia (İspanya - Atletizm)

Juan Martin Del Potro (Arjantin - Tenis)

Fabienne St. Louis (Mauritius - Triatlon)

Nick Skelton (Büyük Britanya - Binicilik)

Aksel Lund Svindal (Norveç - Kayak)


- Yılın ekstrem sporcusu

John John Florence (ABD - Sörf)

Tyler Wright (Avustralya - Sörf)

Chloe Kim (ABD - Kar kayağı)

Pedro Barros (Brezilya - Kaykay)

Rachel Atherton (Büyük Britanya - Dağ bisikleti)

Kelly Sildaru (Estonya - Serbest stil kayak)


- Yılın engelli sporcusu

Ihar Boki (Belarus - Yüzme)

Sophie Pascoe (Yeni Zelanda - Yüzme)

Omara Durand (Küba - Atletizm)

Siamand Rahman (İran - Halter)

Marcel Hug (İsviçre - Tekerlekli sandalye yarışı)

Beatrice Vio (İtalya - Eskrim)

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