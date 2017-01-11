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Rekabet Kurulu kararları

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:11

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu, Booking.com BV'ne "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddesinin hükümleri uyarınca 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesindeki duyuruya göre, Kurul, Booking.com BV ile Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi'nin sundukları rezervasyon hizmeti kapsamındaki "en iyi fiyat garantisi" uygulamasına yönelik soruşturma sonuçlarını değerlendirdi.

Şirketin konaklama tesisleriyle imzaladığı sözleşmelerdeki incelemeye konu fiyat ve kontenjan paritesi hükümleri ve en iyi fiyat garantisi uygulaması hükümleri nedeniyle söz konusu sözleşmelerin düzenleme kapsamında olduğuna oy birliğiyle karar veren Kurul, "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddesinin hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com BV'ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Öte yandan Rekabet Kurulu, Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketine idari para cezası vermedi.

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