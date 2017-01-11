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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:12
Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ye bağlı İnece beldesinde evlerinde yangın çıkan aile, çatının çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Yeni Mahalle Çakmak Sokak'ta, Özacar ailesine ait tek katlı evde, mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu çıkan ve tüm evi saran yangın sırasında çatı da çöktü.

Baba Sedat, anne Elif ile çocukları Ali (9) ve Reyhan (8) Özacar, enkaz altında kaldı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce yangını söndürdü, daha sonra evin salonuna sığınan aileye ulaşmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Sedat, Elif ve Ali Özacar, hastaneye kaldırıldı.

Ailenin 8 yaşındaki kızı, 2. sınıf öğrencisi Reyhan Özaçar'a ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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