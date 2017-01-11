11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hollanda'da trenler artık yüzde 100 rüzgar enerjisiyle çalışıyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:12

ANKARA (AA) - Hollanda'da yeni yıl itibarıyla ülkede tüm trenlerin rüzgar enerjisiyle çalışır hale geldiği bildirildi.

International Business Times'da (IBT) yer alan habere göre, Hollanda devlet demiryolu şirketi NS'nin ülkede tüm tren seferlerini rüzgar enerjisinden elde edilen elektrikle yapılması için elektrik şirketi Eneco ile yürüttüğü 10 yıl süreli projenin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Ülkede 1 Ocak 2017 itibarıyla tüm trenlerin, rüzgar enerjisiyle çalıştığını kaydeden NS sözcüsü Ton Boon, belirlenen hedefe öngörülen nihai tarihten bir yıl önce ulaşıldığını belirtti.

Trenler için ihtiyaç duyulan elektriğin Belçika, Finlandiya ve Hollanda'da kurulan yeni rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandığı bildirildi.

Günde 5 bin 500 tren seferi düzenleyen şirketin ortalama 600 bin civarı yolcu taşıdığı, bunun için yılda 1,2 milyar kilovatsaat elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Hollanda rüzgar enerjisinden yılda 7,4 milyar kilovatsaat elektrik elde ediyor. Bu, ülkenin toplam elektrik tüketiminin yarısından fazla.

Ülkede 2015 yılında 12,5 milyar kilovatsaat elektrik tüketilmişti.



İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz şehitlerinin isimleri sınıflarda yaşatılıyor
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ SINIFLARDA YAŞATILIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
&quot;Yabancılara Yönelik SUY Programı&quot; bilgilendirme toplantısı
YEREL

"YABANCILARA YÖNELİK SUY PROGRAMI" BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Vietnam'daki yolsuzluk skandalında 7 tutuklama
YEREL

VİETNAM'DAKİ YOLSUZLUK SKANDALINDA 7 TUTUKLAMA
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Rekabet Kurulu kararları
YEREL

REKABET KURULU KARARLARI
Laureus Dünya Spor Ödülleri
YEREL

LAUREUS DÜNYA SPOR ÖDÜLLERİ
Afganistan'da valiliğe yapılan saldırı
YEREL

AFGANİSTAN'DA VALİLİĞE YAPILAN SALDIRI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iki iddianame kabul edildi
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
KPSS davası sanıklarında &quot;ByLock&quot; tespiti
YEREL

KPSS DAVASI SANIKLARINDA "BYLOCK" TESPİTİ
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
CHP'den kısa film
YEREL

CHP'DEN KISA FİLM
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Brezilya'da Maracana Stadyumu yağmalandı
YEREL

BREZİLYA'DA MARACANA STADYUMU YAĞMALANDI
Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan Tümtürk'e mektup
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK'TAN TÜMTÜRK'E MEKTUP
Çin'de yeni bir şebek türü keşfedildi
YEREL

ÇİN'DE YENİ BİR ŞEBEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
Emine Erdoğan'dan büyükelçi eşlerine yemek
YEREL

EMİNE ERDOĞAN'DAN BÜYÜKELÇİ EŞLERİNE YEMEK
FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Yabancılara Yönelik SUY programı bilgilendirme toplantısı
YEREL

YABANCILARA YÖNELİK SUY PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Sobayı tinerle tutuşturmak isteyen kişi öldü
YEREL

SOBAYI TİNERLE TUTUŞTURMAK İSTEYEN KİŞİ ÖLDÜ