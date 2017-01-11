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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Eğirdir Gölü buz tuttu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:14

ISPARTA (AA) - Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü Eğirdir'in yüzeyi buzla kaplandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde birkaç gün etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuk havaya bıraktı.

Soğuk nedeniyle Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir, kıyı kesimden 30 metre açığa kadar buz tuttu. Balıkçılar, buzları kırarak göle açılmak zorunda kaldı.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, AA muhabirine, Göller Yöresi'nin incisi konumundaki Eğirdir'in hem yaz hem de kış mevsimde birçok güzelliği barındırdığını söyledi.

İlçede kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığını belirten Şengöl, vatandaşın sorun yaşamaması için belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığını dile getirdi.

Yaşanan zorluklara rağmen karın Eğirdir'e güzellik kattığını ifade eden Şengöl, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede lodosun etkisiyle Eğirdir Gölü'nün kısmen buz tuttuğunu dile getirdi.

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