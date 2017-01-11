Vietnam'daki yolsuzluk skandalında 7 tutuklama

HANOİ (AA) - Vietnam'da milyon dolarlık yolsuzluk skandalı soruşturması kapsamında 7 eski üst düzey bankacı tutuklandı.
Vietnam ajansının haberine göre, tutuklanan eski bankacılar, "ekonomik yönetimle ilgili devlet düzenlemelerini kasten ihlal etmekle" suçlanıyor.
TrustBank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Hoang Van Toan ve bankanın eski Genel Müdürü Tran Son Nam'ın da tutuklanan kişiler arasında olduğu bildirildi.
Kısmen devlete ait Trustbank'ın verdiği iki ayrı kredi, kurumu 20,9 milyon dolar zarara uğratmıştı.
Trustbank'ın adı, 2013 yılında Toan ve Nam'ın görevlerinden ayrılmalarının ardından Vietnam Construction Bank olarak değiştirilmişti.
Vietnam Construction Bank da eylül ayında 36 çalışanının adının karıştığı daha büyük bir yolsuzluk skandalıyla çalkalanmış, bankanın eski yöneticisi Pham Cong Danh 30 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.