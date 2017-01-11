Adana'daki fidye için çocuk kaçırma iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da, kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırarak ailesinden 150 bin lira fidye istediği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kız kardeşi Süday D'nin baktığı İ.U. ve M.U. çiftinin 10 yaşındaki oğlu K.U'yu kaçırarak 150 bin lira fidye istediği iddiasıyla yakalanan zanlı Süleyman D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlı, basın mensuplarının olayla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ailesine teslim edilen ve olaydan olumsuz etkilenen çocuğa psikolojik destek verildiği belirtildi.

- Olayın geçmişi

Süleyman D, kız kardeşi Süday D'nin çocuklarına baktığı İ.U. ve M.U. çiftinden borç para istemiş, olumsuz yanıt alması üzerine ailenin 10 yaşındaki oğlu K.U'yu okula gitmek için evden çıktığı sırada kaçırmış, daha sonra bir firmada yönetici olan İ.U. ile bankada memur olan M.U'yu arayarak çocuğu öldürmekle tehdit edip vereceği adrese 150 bin lira getirmelerini istediği ileri sürülmüştü.

Ailenin şikayetçi olması üzerine Süleyman D, merkez Sarıçam ilçesi Bayramlı Hacılı Mahallesi'nde kısa süreli kovalamacanın ardından yakalamıştı.



