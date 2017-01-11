Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Demirci ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.
Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Demirci Toplum Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan doktor İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Demirci Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.