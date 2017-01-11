Tohumda üretim arttı, sıra ihracatta

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, Türkiye'de 2002-2015 arasında üretilen tohum miktarının yüzde 517 arttığını belirterek, "2015 yılında 70 ülkeye değişen oranda ve miktarlarda tohum ihraç edildi. Biz tohum ticaretinde dünyada 11. sıradayız. Beklediğimiz ölçüde giderse inşallah tohumculukta 2016 yılının aralık ayında ihracat rekoru kıracağız." dedi.

Sığırcı, Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen tohumculuk sektörü değerlendirme toplantısında, sektörün Bakanlık için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Dünyada ve ülkede sanayileşmenin, kentleşmenin ve nüfus artışının beraberinde tarım alanlarının azalması veya tarım alanlarının kirlenmesi konusunu beraberinde getirdiğini ifade eden Sığırcı, "Buradaki tek çıkar yolumuz birim alandan alınacak verimi arttırmak. Ne kadar teknolojimiz mükemmelse, gelişmişse bu konuda dünyada söz sahibi olan çeşitlere sahip olursunuz ve bu konuda ben de varım deyip dünya piyasasına çıkarsınız" diye konuştu.

- Destekler üretimi arttırdı

Sığırcı, Bakanlık olarak tohumculuk sektöründe çok ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Ülkede üretilen tohum miktarında verilen desteklerle 2002-2015 yıllarındaki yüzde 517'lik bir artış yaşadığını ifade eden Sığırcı, "2015 yılında 70 ülkeye değişen oranda ve miktarlarda tohum ihraç edildi. Biz tohum ticaretinde dünyada 11. sıradayız. Beklediğimiz ölçüde giderse inşallah tohumculukta 2016 yılının aralık ayında ihracat rekoru kıracağız." ifadelerini kullandı.

Sığırcı, ciddi bir altyapı ve birikim gerektiren tohum üretiminde ülkenin altyapısını ve birikimini güçlendirerek büyüdüğünü belirtti. Sığırcı, "Önümüzdeki dönemde geçtiğimiz dönemdeki performansımızı devam ettirebilirsek dünyada tohum üretiminde ilk beş içinde olmamız uzak değil. 2023 yılındaki Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda tohumculuğun geleceği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Sığırcı, bu yıl itibarıyla müdürlüklerde branşlaşmaya gidileceğini, her il müdürlüğünün endüstriyel bitkiler, sebzecilik, toprak kalitesi gibi belirli konularla uğraşacağını kaydetti.

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de Adana'nın Türkiye'de tarla tarımı ve bahçecilikte önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Tekin, çiftçilerin sertifikalı tohum kullanmalarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.