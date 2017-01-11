15 Temmuz şehitlerinin isimleri sınıflarda yaşatılıyor

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ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir lisede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşenlerden bir kısmının isimleri sınıflara verildi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çubuk Hayri Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz şehitlerinin hatıralarını yaşatmaya çalışıyor.

Okul Müdürü Emine Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların unutulmaması için çalışma yaptıklarını anlattı.

Okuldaki tüm sınıflara şehitlerin adını verdiklerini ve ayrıca şehitlerin hayat hikayelerini ve mücadelelerini anlatan köşeler oluşturduklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Okulumuzda öğrencilerle birlikte 15 Temmuz şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için çeşitli etkinlikler yaptık. Onları anmanın dışında okulumuzda da yaşatmak için isimlerini sınıflarımıza verdik. Sınıfların kapılarına şehitlerimizin fotoğrafını ve hayat hikayesini astık. Amacımız, öğrencilerimizin zihinlerine 15 Temmuz'u ve şehit olanları yerleştirmek ve onların bu mücadelesini unutturmamaktır."

Çalışmaları öğrencilerin başlattığını kendilerinin de destek verdiğini dile getiren Yıldırım, çalışmanın bu yönüyle de çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Arkadaşlarıyla duygu ve düşüncelerini anlatan köşeler oluşturduklarını dile getiren öğrencilerden Ayşegül Demiroğlu ise şehitlere minnettar olduklarını söyledi.

Demiroğlu, "Onların kahramanca direnmeleri sayesinde bugün demokrasi devam ediyor. Onlar olmasaydı bu gün belki bağımsız bir ülke olmayacaktık. Onları unutmamak ve unutturmamak için böyle bir çalışma yaptık." ifadesini kullandı.



