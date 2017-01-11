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ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibat kesildikten sonra şehit olan ve dün toprağa verilen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Demirtaş, şehidin babaevinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman AK, İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz ile geldi.

Şehit ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Demirtaş, yakınlarına Allah'tan sabır diledi.

Demirtaş, daima şehit ailelerin yanlarında olarak, onların acılarını paylaştıklarını, hainlerin ülkenin birliğini ve bütünlüğünü hiçbir şekilde bozamayacağını belirtti.

Ziyaret, şehit Keskin'in ve tüm şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından son buldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016'da yapılan açıklamada, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında iki askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti.

