Trakya Birlik 50. yılında 50 bin ağaç dikecek

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EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, kurumun 50. yıl dönümü dolayısıyla 50 bin çam fidanının yer alacağı bir hatıra ormanı oluşturulacağını bildirdi.

Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Birlik ortaklarına 50 yıldır verdikleri destek ve güçten dolayı teşekkürlerini belirten mektup gönderdiklerini ve gelecek nesillere de bu güçlü birlikteliği anlatacak çam ağacının kooperatifler vasıtasıyla dağıtıldığını belirtti.

Sezen, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ortaklarımızın desteği ile birliğimizin gücüne güç katmak, aldığımız bu kutlu görev bayrağını daha da ileriye taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimizin 50. yılını '50 yılda 50 bin ağaç fidanı dikiyor ve bir hatıra ormanı oluşturuyoruz' sloganı ile kutlarken başta değerli ortaklarımız olmak üzere bugünlere ulaşmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılanları da saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Birlikte nice 50 yıllara."

Trakya Birlik'in yarım asır önce 3 kooperatifin birleşmesiyle kurulduğunu belirten ifade eden Sezen, birliğin "güçlü birlik, güçlü ortak" ilkesini hedef olarak belirlediğini aktardı. Sezen, 50 yılda yaptığı yatırımlarla daha da güçlenen birliğin, ortakların da desteği ile Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki 13 ilde bulunan 48 kooperatif, 2 fabrika ve 5 bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Sezen, Trakya Birlik'in Türkiye ekonomisinde önemli bir konuma ulaştığını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birliğimiz fabrikalarında modernizasyon ve kapasite artırım çalışmaları gerçekleştirilerek 2006 itibariyle her iki fabrikamızın toplam 171 bin ton/yıl olan ayçiçek işleme kapasitesi 2016'ya gelindiğinde 261 bin ton/yıla, 90 bin ton/yıl olan ayçiçek rafine yağ kapasitesi 150 bin ton/yıla, 288 bin ton/yıl olan karma yem kapasitesi 324 bin ton/yıla yükselmiş, margarin ünitesi kapasitesi aynı dönem aralığında 30 bin ton/yıl olarak gerçekleşmiştir. Yine son on yılda fabrikalarımızın mamul ve ham madde depolama kapasitelerini artırmak için 26 adet çelik silo, toplamı 4 bin ton kapasiteli 2 adet betonarme yatay depo, 3 bin tonluk 1 adet mamul deposu inşa edilmiştir."

- Kapasite artırım çalışmaları

Sezen, kapasite artırımlarıyla birlikte bu harman döneminde ortaklarından 500 milyon 27 bin lira değerinde ayçiçeği ve 27 milyon 138 bin değerinde hububat alımı yapıldığını bildirdi.

Toplam taşıma kapasitesinin günlük 130 tondan 528 tona çıkarıldığını aktaran Sezen, şunları kaydetti:

"Kapasite artırım çalışmalarımız mamul satış rakamlarımıza da yansımış ve 50 bin ton seviyelerinde olan rafine yağ satışlarımız 130 bin ton seviyelerine yükseltilerek pazar liderliği konumuna ulaşılmıştır. Son on yılda yine ortalama 11 bin ton margarin, 30 bin ton çuvallı küspe ve 165 bin ton karma yem satışı gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz iş yılında ortaklarımıza uzun ve kısa vadeli olmak üzere toplam 235 milyon 306 bin lira kredi kullandırılarak sanayicilik faaliyetlerimiz de yaklaşık 750 milyon lira ciro büyüklüklerine ulaşılmıştır."