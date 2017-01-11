Samsun'daki silahlı saldırı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Çınarlık Mahallesi'nde kızı ile yürüyen Sedat Atik'in (30) silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili jandarma tarafından Ekrem E, A.E, S.E. ve R.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ekrem E. tutuklandı, A.E, S.E. ve R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çarşamba ilçesinde dün, Sedat Atik (30), park ettiği aracından inip kızıyla evine doğru yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



