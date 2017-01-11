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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:53

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Ayhan Akarsu idaresindeki 48 J 3948 plakalı otomobil, Belbaşı mevkisinde yoldan çıkarak refüje çarptı.

Kazada, araçtaki Mesut Göçmen (57) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Akarsu, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçede müzisyenlik yapan Mesut Göçmen'in, otomobilinin tamiri için sanayiye gittiği, kazanın da motor ustası Ayhan Akarsu ile çıktıkları test sürüşünde meydana geldiği öğrenildi.

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