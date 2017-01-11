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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:58

SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 15'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'inin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan 15 kişiden 4'ünün adli kontrol, 11'inin de serbest bırakıldığı ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY terör örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla 6 Aralık 2016 günü Siirt ile Kurtalan ve Baykan ilçe adliyelerinde görevli 12 zabıt katibi, 3 infaz koruma memuru ve bir mübaşir olmak üzere 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 zabıt katibi ve bir mübaşir hakkında adli kontrol kararı verildi. 9 zabıt katibi ile 2 infaz koruma memuru ise serbest bırakıldı. Bir infaz koruma memurunun ise emniyetteki işlemleri devam etmektedir."

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