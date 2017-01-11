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"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:01
"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

KİLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Adıyaman'da 3 tır yardım malzemesi toplandı.

Adıyaman'da toplanan gıda, battaniye, kıyafet gibi insani yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, kent girişindeki garajda Kilis İl Müftülüğü ekiplerince teslim alındı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na hareket eden 3 tırdaki yardım malzemeleri, Halepli ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Adıyaman İl Müftülüğü yardım görevlisi Ahmet Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında ilk olarak 3 tır yardım malzemesi hazırladıklarını belirtti.

Topladıkları yardımları asıl sahiplerine ulaştırabilmenin sevincini yaşadıklarını bildiren Uyanık, "Suriye'de yaşanan drama sessiz kalmayan Adıyamanlı kardeşlerimiz, savaş mağduru insanların dertlerine bir nebze de olsa derman olmak amacıyla yardımlarını gönderdi." dedi.

Uyanık, hayırseverlerden yardımlarını sürdürmelerini istedi.

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