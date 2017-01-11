Alanya'daki silahlı saldırı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çayevine silahla saldırıda bulundukları öne sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerindeki Kardeşler Çayevi adlı iş yerine silahla saldırdıktan sonra kaçan şüphelilerden Zeki T. (30), Deniz K. (25) ile Atakan A. (19) İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, teslim oldu.

Şüphelilerin iş yerine silahlı saldırı yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenilirken, olayda kullanılan 2 tabanca ve tabancaya ait 6 mermi de polise teslim edildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Polisin olaya karıştıkları iddia edilen B. T. ile H.T'yi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

- Olayın geçmişi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün bir çayevine silahla ateş açılmış, olaydan sonra kaçan şüphelileri polis, yakalamak için çalışma başlatmıştı.