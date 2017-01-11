Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 0,95 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek Sütü
|KG
|0,95
|0,95
|0,95
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|25,87
|24,22
|ESKS
|Kuru Soğan
|KG
|0,70
|1,00
|0,87
|HTS
|Patates
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Patates
|KG
|0,65
|1,10
|0,88
|HTS
|Buğday
|KG
|0,70
|0,86
|0,82
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış