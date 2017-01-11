Isparta'da FETÖ/PDY davası

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 48'i tutuklu 130 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmada, eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. İbicoğlu, eski rektör yardımcıları Prof. Dr. Talip Türcan, Prof. Dr. Süleyman Seydi, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç, eski Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğrul Sezer, iş adamları Bedri Ayhan, Alper Bayhan, Özcan Pınarcı, örgütün "Isparta bölge imamı" olduğu iddia edilen Osman Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 48 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıkların mahkemeye gönderilen HTS ve yurt dışı çıkışlarına ilişkin belgeleri okudu. Yazıcı, belgelerde yer alan bilgilere göre sanıklardan savunma istedi.

Sanıkların savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Murat Karakaya mütalaasında tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti cumhuriyet savcısının mütalaasına uyarak duruşmayı yarına ertelendi.