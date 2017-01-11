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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da akıma kapılan güvenlik korucusu yaralandı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:21

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde kopan elektrik telini bağlamak için direğe çıkan güvenlik korucusu, akıma kapılarak ağır yaralandı.

İl jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, Muş'ta güvenlik korucusu olarak görev yapan Nimet Daşdemir, elektrik kesintisine sebep olan arızayı gidermek amacıyla Yakabağ köyü Çayderesi mezrası ile Ziyaret mezrası arasında kalan elektrik hatında, kopan elektrik telini bağlamak için direğe çıktı.

Akıma kapılan Daşdemir, yaralandı. Köylülerin jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine paletli ambulans sevk edildi.

Daşdemir, ambulansla Derince Jandarma Komutanlığına, oradan da Bitlis Jandarma Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterle Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan güvenlik korucusu Daşdemir'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


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