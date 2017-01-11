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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da iki evin üstüne elektrik hattı düştü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:25

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün gece çıkan fırtına nedeniyle Kayapınar Mahallesi Gürle Caddesi üzerinde bulunan iki evin üstüne elektrik hattı düştü.

Dün akşam çıkan fırtına nedeniyle, kopan elektrik hattı Ramazan Karagöz ve Reyhan Erdoğan'a ait evlerin üzerine düştü.

Elektrik telinin koptuğunu komşularının haber verdiğini aktaran Ramazan Karagöz, "Kapı, pencere demir, her tarafta elektrik var. Ben 186 Elektrik Arıza'yı aradım. Acil diyorum, evden çıkamıyoruz diyorum. Normal arıza diye kayıt alıyorlar. İyi ki çocukların okulu yok, evde kaldılar çıkamıyorlar." dedi.

Evlere girip çıkarken tehlike yaşadıklarını vurgulayan Karagöz, "Ben kabloyu sabah sopayla çektim biraz. Ama komşular girip çıkamıyor. Biz kurtulduk ama komşuların sorunu devam ediyor. Muhtarı arayıp söyledik, ona ekip arabasının kaza yaptığını, gelemediklerini söylemişler. Manisa'da bir ekip var herhalde." diye konuştu.

Evinin üzerine elektrik teli düşen Reyhan Erdoğan ise tel koptuğu sırada evlerinde misafir olduğunu ve korkudan evin üst katına çıkamadıklarını belirtti.

Erdoğan, "Büyük oğlum demiri elledi, salladı onu. Yapalım diye uğraştılar 'oğlum ellemeyin, yetkililer gelecek' dedim. Çağırdığımız zaman gelmiyorlar. Ben tedirgin oluyorum. Bana bir şey olmuş gelmişler hiç kıymeti yok." ifadelerini kullandı.



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