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MHK Devre Arası Hakem Semineri

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:43


ANTALYA (AA) - Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Antalya'daki Devre Arası Hakem Semineri, 33 hakeme FIFA kokartı takılmasıyla sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Servet Yardımcı, Belek Turizm merkezindeki bir otelde, Süper Lig hakem ve yardımcı hakemlerinin katıldığı 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem Semineri'nin son gününde düzenlenen FIFA kokart töreninde yaptığı konuşmada, MHK'nin federasyonun en çok eleştiri alan kurumu olduğunu söyledi.

TFF olarak hakemlere her zaman inandıklarını ve dürüstlüklerinden hiçbir zaman şüphe etmediklerini ifade eden Yardımcı, özellikle Şampiyonlar Ligi finali yöneten Türk hakemlerinin olduğunu belirtti.

Yardımcı, yurt dışındaki ve yurt içindeki maçlarda farklı yönetimlerin söz konusu olabildiğini dile getirerek, bunu gördüklerini ve sebeplerini araştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Hakemlerin ilk yarıda bazı kritik hatalar yaptığına katıldıklarının altını çizen Yardımcı, bu hataların arkasında hiç bir zaman art niyet olmadığını bildikleri için rahat olduklarını ifade etti.

TFF Başkanvekili Yardımcı, göreve geldikleri günden bu yana pek çok yeniliğe imza attıklarını vurgulayarak, hakemlerin standartlarını artırmak için uğraş verdiklerini dile getirdi.

Profesyonel hakemlerin sayısını 22'ye çıkardıklarını, Süper Lig yan hakemleri ile sözleşme imzaladıklarını, devamlı seminerler düzenlediklerini anlatan Yardımcı, "Video hakem sistemi teknolojisinin futbolda kullanılmasına taraftar olduğumuzu, en kısa zamanda da imzasının atılacağını buradan söylemek istiyorum. Sezonun ikinci yarısında bu sistemin test uygulamasını da yapmaya karar verdik." diye konuştu.


- "Ligimizi el birliği ile ait olduğu seviyeye taşımalıyız"


Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolun içinde olan yönetici ve hakemlerin verdikleri kararların, milyonlarca insanı ilgilendirdiği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kulüpler ve genel futbol ekonomisi için çok önem arz eden yayın ihalesini dolar bazında rekor bir düzeyde gerçekleştirdiklerini anımsatan Gümüşdağ, tüm olumsuzluklara rağmen ihaleyi çok iyi bir yerde tamamladıklarını belirtti.

İhalenin rakamının Türk futbolunun bugünkü değerine karşılık değil, potansiyel değerine karşılık verildiğini anlatan Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği olarak işimizin bitmediğini biliyoruz. Futbolun tüm paydaşları olarak işimizin daha yeni başladığını fark etmeliyiz. Avrupa'nın en büyük 5 liginden biri olma potansiyeline sahip ligimizi, el birliği ile ait olduğu seviyeye taşımalıyız." dedi.


- "Öz eleştiri yapmamız lazım, futbolcu da aldatıyor"


Gümüşdağ, futbol seyircisinin teknoloji sayesinde istediği yer ve zamanda istediği görüntüye ulaşabildiğinin altını çizerek, bu sayede aynı zamanda her pozisyonu ve hatayı da tekrar tekrar izleyebildiğini dile getirdi.

Güzel olan her şeyin Türk futboluna değer kattığını ifade eden Gümüşdağ, "Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Özellikle bu sezon yaşanmakta olan ve bir çok kulübümüzün mevcut puan pozisyonunu doğrudan etkileyen hataları minimize etmek için konuşmalı, tartışmalı ve yeni fikirlere açık olmalıyız." diye konuştu.

Gümüşdağ, kaptanlar arasından seçilecek oyuncuların maçlarda hakemlere yardımcı olması gerektiğinin altını çizerek, "Öz eleştiri yapmamız lazım, oyuncu da aldatıyor. Oyuncunun da hakeme yardımcı olması lazım. FIFA bununla ilgili bir çalışma içerisinde. Sahada orta hakemle sadece kaptanın muhatap olması gibi." dedi.


- "Video hakemlik sisteminde mutabıkız"


Futbolda, teknolojiden daha fazla istifade edilmesi gerektiğini dile getiren Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Video hakemliği sistemini hayata geçirebilmek için 18 Süper Lig kulübü hemfikiriz. Görüyorum ki MHK'de bu konuda hemfikir. Bununla ilgili protokol gelmiş. Zannediyorum imza önümüzdeki hafta atılacak. Dolayısıyla Mart ayı gibi denemeler başlayacak. Süper lig kulüpleri olarak 2017-2018 sezonunun video hakemliği ile başlamasını istiyoruz. İsteğimiz bu yöndedir. Bu konsept, dünyanın ve futbolun vazgeçilmez bir geleceği olarak önümüzde duruyor. Futbolun güzelliği zedelenir diyebilirler, hakem hataları oyunun vazgeçilmez bir parçası diyenler var. Heyecanın bir parçası, hakem hataları ortadan kalkarsa televizyondaki yorumcular ne yapacak diyenler var. Fakat, ne derse desinler. Futbol ekonomisi bu kadar hızlı büyürken, şampiyonluk ve küme düşme aritmetikleri kulüpler için hayati değer taşırken ve FIFA ile UEFA bu konuyu bu kadar yakından inceleyip 13 ülkede pilot uygulamalara başlamışken, çok yakın bir zamanda biz istemesek de zaten hayatımızın parçası olacak. Sistem, tüm dünya futboluna entegre olacak. Bizim vermemiz gereken karar, Türk futbolu olarak bu değişimin neresinde olacağımızdır."


- "Değişim sürecini başlattık"


MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ise hakemlerin ligin ikinci yarısı hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. Antalya'da 5 gün boyunca süren seminerde yapılan yanlışlar ve yapılması gereken doğrular konusunda eğitim verildiğini ifade eden Namoğlu, en üst ligde görev yapan hakemlerin kondisyon testlerinde geçtiğini anlattı.

Namoğlu, hakemlerin ligin ilk yarısının başında başarılı yönetimler sergilemiş olmasına karşın, bazı haftalarda ise futbol kamuoyunun dikkatini çekecek derecede hatalı kararlar aldıklarını vurguladı.

Hakemliğin kaderinin, 89 dakika iyi yönetilen bir maçın 90. dakikasında verilen hatalı bir kararla sıfırlandığını ifade eden Namoğlu, "Bu hataları en aza indirmek için UEFA ve FIFA yöntemlerinden, kondisyon geliştirme uygulamalarına, gençleştirmeden, teknoloji kullanımına kadar değişim sürecini başlattık. Ancak, değişimlerin sancılı olduğunu da unutmamak gerekir." diye konuştu.


- 33 hakeme FIFA kokartı


Törende, 33 hakeme 2017 yılında taşıyacakları FIFA kokartları törenle takıldı.

Hakemlerden Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek'e kokartlarını TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık'a Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alper Ulusoy ile Halil Umut Meler'e MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, diğer hakemlere ise protokol üyeleri taktı.

FIFA kokartı takan hakemler şöyle:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler.

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan, Ekrem Kan.

Kadın FIFA hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Dilek Koçbay.

Kadın FIFA yardımcı hakemleri: Deybet Gök, Si̇bel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgi̇n Kumru.

FIFA plaj futbolu hakemleri: Murat Ergi̇n Gözütok, Yeli̇z Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu, Bülent Kökten.

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi, Serhat Çelik.

FIFA futsal kadın hakemleri: Fatma Özlem Tursun.

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