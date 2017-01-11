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Ağrı'da FETÖ/PDY soruşturması

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:44

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 769 kişiden 374'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün darbe girişiminin ardından örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler ile örgüte iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Ağrı ve birçok ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamda, 15 Temmuz'dan itibaren adli makamlara sevk edilen 761 şüpheliden 374'ü tutuklandı, 268'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada ayrıca 119 şüphelinin serbest bırakıldığı ve 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


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