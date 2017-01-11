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Yıldırım'ın Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini'yi kabulü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:59

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'yi kabulünde, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütleriyle mücadelesinde, Finlandiya'nın gösterdiği iş birliğinin devamının önem taşıdığını belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak için Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini'yi, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Kabulde, diplomatik ilişkilerin 93 yıllık bir geçmişe sahip olduğu Finlandiya ile her alandaki işbirliğinin daha da ileri bir noktaya taşınmasına önem atfettiklerini belirten Yıldırım, bu bağlamda yakın siyasi diyaloğun sürdürülmesinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm gibi alanlardaki münasebetlerin güçlendirilmesi için karşılıklı çabaları devam ettireceklerini ifade etti.

Yıldırım, görüşmede, Türkiye'nin PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğini, bu mücadelede Finlandiya'nın gösterdiği iş birliğinin devamının önem taşıdığına dikkati çekti.

Yıldırım, ayrıca, Birleşmiş Milletlet nezdinde "Barış İçin Arabuluculuk Girişimi"ne birlikte öncülük ettikleri Finlandiya ile bölgesel konulardaki eşgüdümü sürdüreceklerini vurguladı.

- "Türkiye'nin terörle mücadelesini güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini de kabulü için Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.

Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli siyasi iradenin Finlandiya tarafında da mevcut olduğunu teyit eden Soini, Türkiye'nin terörle mücadelesini güçlü bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

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