Bolu'da kaybolan iki kişi aranıyor

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BOLU (AA) - Bolu'da kaybolduğu bildirilen iki kişinin bulunması için Köprübaşı Barajı'nda arama çalışması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Mengen’e bağlı Kayabükü köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Furkan Özçelik ile Demirciler köyünde yaşayan 38 yaşındaki Halil Tor'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.

Jandarma ekipleri, söz konusu iki kişinin balığa gitme olasılığını göz önünde bulundurarak Köprübaşı Baraj Gölü'nde inceleme yaptı.

Bolu Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, baraj gölü içinde arama başlattı. Arama çalışması havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

Ekiplerin, yarın sabah saatlerinde Köprübaşı Barajı'ndaki arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Arama çalışmasını izleyen Furkan Özçelik'in babası Cemal Özçelik, oğlundan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamadığını söyleyerek "Jandarma ve belediye ekiplerinden yardım istedik. Bugün aramada sonuç alamadık ama yarın tekrar başlayacağız." diye konuştu.



