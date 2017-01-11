11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yılbaşı talihlileri ikramiyelerini aldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:57

ANKARA (AA) - Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesindeki duyuruda, "İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) özel çekilişinde 2796288 numaralı çeyrek biletlere isabet eden 60 milyon liralık büyük ikramiye talihlilerinin tamamı idaremize başvurarak ikramiyelerini almış bulunmaktadır. Yılbaşı çekilişine ilgi ve katılımlarından dolayı bütün iştirakçilerimize teşekkür eder, mutlu yıllar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


İLGİLİ HABERLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşi 80 şüpheli tutuklandı.
YEREL

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ 2010 KPSS'DEKİ USULSÜZLÜK İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE AKTİF ROL OYNADIĞI TESPİT EDİLEN ASKERLERİN EŞİ 80 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
&quot;Yeni Hayata Bir Hamle&quot; projesinin ilk sınıfı açıldı
YEREL

"YENİ HAYATA BİR HAMLE" PROJESİNİN İLK SINIFI AÇILDI

Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri
YEREL

CENEVRE'DEKİ KIBRIS MÜZAKERELERİ
Başkale'de 2 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL

BAŞKALE'DE 2 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Yıldırım'ın Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini'yi kabulü
YEREL

YILDIRIM'IN FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI SOİNİ'Yİ KABULÜ
Çelik-Soini ortak basın toplantısı
YEREL

ÇELİK-SOİNİ ORTAK BASIN TOPLANTISI
TUS sonbahar dönemi sonuçları açıklandı
YEREL

TUS SONBAHAR DÖNEMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Devletten orman köylülerine hibe
YEREL

DEVLETTEN ORMAN KÖYLÜLERİNE HİBE
15 Temmuz şehitlerinin isimleri sınıflarda yaşatılıyor
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ SINIFLARDA YAŞATILIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
&quot;Yabancılara Yönelik SUY Programı&quot; bilgilendirme toplantısı
YEREL

"YABANCILARA YÖNELİK SUY PROGRAMI" BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Vietnam'daki yolsuzluk skandalında 7 tutuklama
YEREL

VİETNAM'DAKİ YOLSUZLUK SKANDALINDA 7 TUTUKLAMA
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Hollanda'da trenler artık yüzde 100 rüzgar enerjisiyle çalışıyor
YEREL

HOLLANDA'DA TRENLER ARTIK YÜZDE 100 RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Rekabet Kurulu kararları
YEREL

REKABET KURULU KARARLARI
Laureus Dünya Spor Ödülleri
YEREL

LAUREUS DÜNYA SPOR ÖDÜLLERİ
Afganistan'da valiliğe yapılan saldırı
YEREL

AFGANİSTAN'DA VALİLİĞE YAPILAN SALDIRI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iki iddianame kabul edildi
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN İKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
KPSS davası sanıklarında &quot;ByLock&quot; tespiti
YEREL

KPSS DAVASI SANIKLARINDA "BYLOCK" TESPİTİ
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
CHP'den kısa film
YEREL

CHP'DEN KISA FİLM
Bakan Akdağ, sağlıkta 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAKAN AKDAĞ, SAĞLIKTA 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI