Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, aralarında adliye çalışanları ve cezaevlerinde göre yapanların da bulunduğu A.Y. (39), E.A. (24), M.A. (32), M.Ş. (39), S.K. (32) ve B.T'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

