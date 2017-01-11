Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

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SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) öğretmen ünite yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin öğretmen ünite yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince öğretmen ve veri hazırlama kontrol işletmenin de aralarında bulunduğu 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY terör örgütünün öğretmen ünite yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla bugün ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğünde halen görevde olan 4 öğretmen, ihraç edilen 15 öğretmen ve görevden uzaklaştırılmış olan bir veri hazırlama kontrol işletmeni olmak üzere toplam 20 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda veri hazırlama kontrol işletmeni ile birlikte 15 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Firari 4 öğretmeni yakalama çalışmaları devam etmektedir."