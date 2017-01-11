GÜNCELLEME - Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasına ilişkin örgütle bağlantıları belirlenen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevliyken emekli olan yarbay Halil Bektaş, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen mühendis Cem Volkan Yavaşcan ile daha önce adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan emekli emniyet amiri H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Bektaş ile Yavaşcan, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.



