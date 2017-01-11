Manisa’da ''sahte ilaç'' iddiası

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MANİSA (AA) - Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, ''sahte ilaç'' iddiasıyla ilgili incelemelerin başladığını bildirdi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla bazı medyada yer alan kalp hastası bir kişinin kullandığı ilacın sahte olduğuna ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ''11 Ocak 2017 tarihinde medyada yer alan 'sahte ilaç' iddiasıyla ilgili 5 Ocak 2017 tarihinde kişi tarafından kurumumuza başvuru yapılmış olup, aynı gün gerekli incelemeler başlatılmış ve devam etmektedir'' ifadeleri kullanıldı.