"Pestilin Marka Değeri" toplantısı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, "Pestilin Marka Değeri" konulu toplantıda "Türkiye genelinde üretilen toplam pestil köme üretimi bin 625 ton. Gümüşhane tek başına 5 bin ton pestil üretiyor." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, Gümüşhane'nin 27 üretim tesisiyle pestil ve kömede Türkiye’de bir marka haline geldiğini söyledi.

Vali Memiş, Gümüşhane'nin Türkiye'nin büyük oranda pestil ve köme ihtiyacını karşıladığını belirterek, şunları söyledi:

"Gümüşhane’de Türkiye’nin en iyi pestili üretiliyor. Tüm Türkiye’de üretilen pestil ve kömenin 3 katı bir üretim gerçekleştiriliyor. Pestil köme tebliğinin çıkarılması için hazırlanan çalışma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunuldu. Konuyu ısrarlı bir şekilde takip ediyoruz. Tebliğin çıkması demek üretimimizin artması, standardımızın yükselmesi ve ihracatımızın başlaması demek. Üretimimizi daha da artırmak ve dış piyasaya da açılmak durumundayız."

Gümüşhane’ye son 14 yılda 6 milyar lira harcama yapıldığını hatırlatan Memiş, pestili geleneksel üründen çıkarıp modern ve AB standartlarına çıkaracaklarını kaydederek, "Türkiye genelinde üretilen toplam pestil köme üretimi bin 625 ton. Gümüşhane tek başına 5 bin ton pestil üretiyor. Gümüşhane’de üretilen pestilin, değerine ulaşmasını istiyoruz. Tebliğ çıkarılarak, bir standart getirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ise toplantıda yaptığı konuşmada, Gümüşhane pestil ve kömesiyle ilgili bir standart belirlendiğini anlattı.

Toplantının sonunda katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban, Pestil, Köme Üreticileri Birliği Başkanı Baki Kara, ilgili kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.