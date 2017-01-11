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GÜNCELLEME 2 - Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 20:46
GÜNCELLEME 2 - Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yangında mutfak tüpünün patlaması sonucu evlerinin çatısı üzerlerine düşen ve kız çocuğu ölen anne Elif Özacar, ''Kızım oturma odasındaki koltukta oyun oynarken mutfak tüpü patladı, kızımı kurtarmak istedim ama başaramadım'' dedi.

İnece beldesinde Yeni Mahalle Çakmak Sokak'ta, Özacar ailesine ait tek katlı evdeki mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu çıkan ve tüm evi saran yangın sırasında çatı da çöktü.

Baba Sedat, anne Elif ile çocukları Ali (9) ve Reyhan (8) Özacar, enkaz altında kaldı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce yangını söndürdü, daha sonra evin salonuna sığınan aileye ulaşmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Sedat, Elif ve Ali Özacar'ın, götürüldüğü Kırklareli Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Ailenin 8 yaşındaki kızı, 2. sınıf öğrencisi Reyhan Özacar'ın cesedi itfaiye ekiplerince enkazdan çıkarılarak morga kaldırıldı.

- ''Kızım oturma odasında oyun oynuyordu''

Devlet hastanesinde tedavi gören ve kızlarının ölümünden haberi olmayan anne Elif Özacar, mutfak tüpünün bir anda patladığını söyledi. Evin bir anda alev aldığını ve çatısının çöktüğünü anlatan Özacar, çok korktuğunu kaydetti.

Yangın çıkmasıyla kendisini tuvalete kapadığını ifade eden Özacar, evin oturma odasında oyun oynayan kızını kurtarmak istediğini ancak yangından dolayı odaya gidemediğini aktardı.

- "Işıkları açmak için düğmeye bastım ve tüp alev aldı"

Yemek yapmak amacıyla mutfağa gittiğini anlatan Özacar, ''Mutfak tüpünü değiştirdiğimde, tüpün gaz kaçırdığını fark ettim. Tüpü sökmek için yöneldiğimde, ışıkları açmak için düğmeye bastım ve tüp alev aldı. Kaçmaya çalışırken tüp patladı ve evi alevler sararak çatı bir anda çöktü. Ben de bu sırada kendimi tuvalete kapadım. Kızım oturma odasındaki koltukta oyun oynarken, mutfak tüpü patladı, kızımı kurtarmak istedim ama başaramadım'' diye konuştu.

Baba Sedat Özacar ise yangın çıktığında işte olduğu belirterek, evin yandığını gördüğünde alevler içerisine girerek ailesini kurtarmaya çalıştığını dile getirdi.

Yangında kızını çok aradığını ama bulamadığına işaret eden Özacar, itfaiye ekiplerinin yangına çok geç geldiğini ileri sürdü.

Çok üzgün olduğunu anlatan Özacar, kızının sağlık durumunu çok merak ettiğini sözlerine ekledi.

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