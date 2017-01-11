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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

11 Ocak 2017 Çarşamba, 21:24
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatında yeni sisteme geçilmesiyle ilgili, "Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70'i yakaladığım an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onu getireceğim. Çünkü yüzde 100'ün peşinde koştuğumuz yılların kaybını yaşayan dünya kadar işçi kardeşimiz var." dedi.

Müezzinoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Yol-İş Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Gelişmeler" toplantısına katıldı.

Türkiye'nin stratejik hedefleri olan bir ülke olduğunu belirten Müezzinoğlu, tüm engellemelere rağmen muasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki hedeflere ulaşılacağını söyledi.

Hedeflere ulaşmakta bazı sorun ve sıkıntıların yaşanabileceğini ama Türkiye'nin sorun ve sıkıntılara rağmen yoluna devam ettiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Bu süreçleri de birlikte aşacağız. Özellikle hükümet olarak hangi sektörün sıkıntısı varsa çözüm odaklı bir anlayışla onun yanındayız. Sayın Başbakanımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda açıkladığımız destekler, 2017'yi 2016'dan çok daha başarılı kılacaktır." diye konuştu.

Müezzinoğlu, alın teri kadar akıl terinin de kutsal olduğunu, Türkiye'nin dünya ile rekabetinde alın terinin yanında akıl terinin de akıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İşveren olmadan işçinin olmayacağını, işçi olmadan da işverenin olmayacağını dile getiren Müezzinoğlu, iki kesimin hak ve hukukunu sağlayacak dengeyi sağlamanın önemine işaret etti.

Bakan Müezzinoğlu, yurt dışındaki istihdamda yaşanan sorunları, aklın ve mantığın izah etmediği sıkıntıları çözmenin boyunlarının borcu olduğunu, bu konuda Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde yaşanan sıkıntıları gelecek dönemde masaya yatırıp çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Çalışma hayatının en temel sorunlarından birinin de kıdem tazminatı olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatı işçimizin alın teri ve hakkıdır. Bu alın terini koruyan, güvenceye alan, hakkaniyetli, sürdürülebilir, geliştirilebilir, emniyetli bir sistemi yine paydaşlarımızla beraber oturacak, konuşacak, çalışacağız. Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70'i yakaladığım an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onu getireceğim. Çünkü yüzde 100'ün peşinde koştuğumuz yılların kaybını yaşayan dünya kadar işçi kardeşimiz var."

- "Asgari ücrette yapılan artış son derece makul"

İNTES Başkanı Celal Koloğlu da mevcut koşullar dikkate alındığında asgari ücrette yapılan artışın son derece makul olduğunu savunarak, "Bizler işçilerimize ikramiye, sosyal yardım, yemek, taşıma ve benzeri ek ödemeler yapıyoruz. Bu ödemelerin hiçbiri asgari ücretin hesabında dikkate alınmıyor. Sadece net çıplak ücret konuşuluyor. İşçilerimiz sadece alacakları net ücretin hesabını yapar, onu bilirler. Kalan sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükler işverene aittir." diye konuştu.

Türkiye'nin artık Mesleki Yeterlilik Sistemi'ne sahip bir ülke olduğunu ifade eden Koloğlu, 1 Ocak itibarıyla birçok meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçilerin istihdam edilemeyeceğini anımsattı.

İNTES olarak inşaat sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda öncü rol üstlendiklerini vurgulayan Koloğlu, sendika olarak inşaat sektöründe belgelendirme yapan Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi'ni kurduklarını belirtti.

- "İnşaat sektörü üretim ve istihdam teşvikini hak ediyor"

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ise inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının canlarını acıttığını ifade ederek, "Geçen yıl yaklaşık bin 970 kişi iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunların maalesef 442'si inşaat iş kolunda oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz var ama ölümlerin önüne geçemiyoruz. Bu konun insani ve vicdani bir tarafının da olduğunu görerek, gerekli adımları hep birlikte atmalıyız." dedi.

Ağar, 1 Ocak itibarıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" bazı mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların çalıştırılamayacağına dikkati çekerek, bu mesleklerden 17'sinin inşaat iş kolunda olduğunu söyledi.

İnşaat sektörünün tüm ekonomiyi taşıyan öncü bir sektör konumunda bulunduğunu ifade eden Ağar, bu özelliğiyle inşaat sektörünün üretim ve istihdam teşvikini fazlasıyla hak ettiğini sözlerine ekledi.

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