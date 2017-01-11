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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması

11 Ocak 2017 Çarşamba, 21:25

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün sözde "komiser yardımcılarından sorumlu imamı" tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'nün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yapan sözde "komiser yardımcılarından sorumlu imamı" Ç.K'yı tespit etti.

Ankara'da gözaltına alınan Ç.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimliğince tutuklandı.

- "Örgütle alakası olmayan kişilerin video ve fotoğraflarını üst düzey yöneticilere iletilmiş''

FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yapan Ç.K'nın üst düzey yöneticilerden gelen talimatları diğer üyelere not şeklinde dağıttığı tespit edildi.

Ç.K'nın dağıttığı talimatlarda hangi partiye oy verecekleri ve nasıl gizlenecekleri gibi birçok bilgiye yer verildiği belirlendi.

Örgütle alakası olmayan kişilerin video ve fotoğraflarını üst düzey yöneticilere ilettiği öğrenilen Ç.K'nın çok kez sohbetler düzenleyecek talimatlar verdiği ortaya çıktı.


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