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"Ölüm Meleğinin" kemikleri ders malzemesi oldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 21:56

SAO PAULO (AA) - Nazi döneminde çocuklar ve ikizler üzerinde yaptığı acımasız deneyleriyle bilinen "Ölüm Meleği" lakaplı Nazi doktor Josef Mengele'nin kemiklerinin Brezilya'da adli tıp derslerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri katlettiği Auschwitz'de görev yapan doktor Mengele'nin kemikleri Sao Paulo'daki Adli Tıp Enstitüsünde ders materyali olarak kullanılıyor.

Mengele'nin kalıntılarını 1985 yılında bulan ekibin lideri olan Sao Paulo Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Dr. Daniel Romero Munoz, bu kemiklerin derslerde kullanılabileceğini düşünerek birkaç ay önce gerekli izni aldığını belirtti.

Munoz, Mengele'nin kemiklerinin, bir kişinin kalıntılarının nasıl inceleneceği ve bu bilgilerin kişiyle alakalı belgelerdeki verilerle nasıl eşleştirileceği konularında faydalı olduğunu ifade etti.

Mengele'nin kaçak hayatının, kemiklerini uygun bir eğitim materyali haline getirdiğini kaydeden Munoz, "Örneğin, Mengele'nin sol leğen kemiğinde bir kırık gördük, ordu kayıtlarındaki bilgilerde de Auschwitz'de bir motosiklet kazasında sol leğen kemiğinin kırıldığı yazıyor." dedi.

Auschwitz'de 1943 ila 1945 yıllarında çalışan ve buradaki esirleri tıbbi deneylerinde kullanan Mengele, 1948'de Almanya'dan kaçtıktan sonra, sırasıyla Arjantin, Paraguay ve Brezilya'da saklanmıştı. Mengele, kim olduğunu bilenleri susturmak için Sao Paulo'daki evini satmak zorunda kalınca mali durumu bozulmuştu. Nazi doktoru, 1979'da Bertioga plajında boğularak ölmüştü.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Polonya'da kurduğu ve bir milyondan fazla Yahudi'nin öldürüldüğü belirtilen Auschwitz kampı, 27 Ocak 1945'te Sovyet askerleri tarafından ele geçirilmişti. Kampın Sovyet askerlerince kurtarılması, ölüm kamplarının sona erdiği gün olarak tarihe geçmişti.

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