Futbol: Hazırlık maçı

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ANTALYA (AA) - Fenerbahçe devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani'yi 3-1 mağlup etti.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Ozan Tufan, 7. dakikada Fernandao ve 81. dakikada İsmail Köybaşı attı.

Arnavutluk ekibinin tek golü 83. dakikada Ekuban'dan geldi. Partizani'nin 45. dakikada Ekuban ile bir şutu da direkten döndü.

Fenerbahçe, Arnavutluk ekibi karşısında sahaya, kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Josef de Souza, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Karavaev, Lens ile forvette Fernandao ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, ikinci yarıda 6 değişiklik yaptı. 63 dakikada kaleci Volkan Demirel yerini Fabiano'ya bıraktı. Lens, Mehmet Topal, Karavaev ve Hasan Ali Kaldırım kenara gelirken, Stoch, İsmail Köybaşı, Salih Uçan ve Alper Potuk oyuna girdi. 72. dakikada ise Şener Özbayraklı'nın yerine 20 yaşındaki Caner Koca oyuna dahil oldu.

Denizlispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 37. dakikada Volkan Şen'in yerine oyuna giren yeni transfer Karavaev, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.



Ukraynalı oyuncu ikinci maçında ikinci asistini yapmayı başardı. Karavaev, Fernandao'nun attığı golde pası veren isimdi.

Fenerbahçe, Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında ise Denizlispor'u 5-1 mağlup etmişti.

Bu mücadeleyle Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın sabah İstanbul'a dönecek.