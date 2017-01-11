11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trakya'da kış

11 Ocak 2017 Çarşamba, 22:40
Trakya'da kış

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek bir araya gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi grup kartopu oynadı.

Sosyal paylaşım sitelerinden "kartopu savaşı var" çağrısına cevap veren yaklaşık 2 bin kişi, Festival Alanı'nda toplandı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi gruptakiler kartopu oynarken, bazı öğrenciler de eğimli yerlerden naylon yardımı ile kayak yaptı. Bazı öğrenciler de kardan yaptıkları yerlerde oturup türküler seslendirdi.

Üniversite öğrencisi Gürkan Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden toplanarak, ''kartopu savaşı'' yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları çağrıya yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını belirten Cantürk, 3 senedir kentte olduğunu, ilk kez bu şekilde kar yağdığını ve gönüllerince eğlendiklerini dile getirdi

- Kar yağışı etkili oluyor

Öte yandan, kar kalınlığı kent merkezinde 8, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısında 30, Kofçaz'da 45, Demirköy'ün belli kesimlerinde 1,5 metreyi aştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilçelerde etkisini sürdüren kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KIRKLARELİ'NDE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

GÜNCELLEME 2 - Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı
YEREL

GÜNCELLEME 2 - EVLERİ YANAN AİLE ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALDI
Kırklareli'de kar tatili yine uzatıldı
YEREL

KIRKLARELİ'DE KAR TATİLİ YİNE UZATILDI
GÜNCELLEME - Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı
YEREL

GÜNCELLEME - EVLERİ YANAN AİLE ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALDI

Kırklareli'nde eğitime kar engeli
YEREL

KIRKLARELİ'NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Evleri yanan aile çöken çatının altında kaldı
YEREL

EVLERİ YANAN AİLE ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALDI
Kırklareli'nde kayıp genç ölü bulundu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE KAYIP GENÇ ÖLÜ BULUNDU
Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY soruşturmaları
YEREL

KIRKLARELİ'NDEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMALARI

Soğuk hava pazarcıyı da etkiledi
YEREL

SOĞUK HAVA PAZARCIYI DA ETKİLEDİ
Başkanın ajandası iş arayanların listesiyle doldu
YEREL

BAŞKANIN AJANDASI İŞ ARAYANLARIN LİSTESİYLE DOLDU
Gıda zehirlenmeleri eğitimi
YEREL

GIDA ZEHİRLENMELERİ EĞİTİMİ
Babaeski Belediye Başkanı Avcı'dan basına kahvaltı
YEREL

BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANI AVCI'DAN BASINA KAHVALTI
Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KIRKLARELİ'NDE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Kırklareli'nde buz sarkıtları temizleniyor
YEREL

KIRKLARELİ'NDE BUZ SARKITLARI TEMİZLENİYOR
Kırklareli'nde eğitime kar engeli
YEREL

KIRKLARELİ'NDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Trakya'da kış
YEREL

TRAKYA'DA KIŞ
Trakya'da &quot;yumurta donduran&quot; soğuklar
YEREL

TRAKYA'DA "YUMURTA DONDURAN" SOĞUKLAR
İl Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplantısı
YEREL

İL UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KURULU TOPLANTISI
İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı
YEREL

İL HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTISI
Kırklareli'nde Techday teknoloji günleri
YEREL

KIRKLARELİ'NDE TECHDAY TEKNOLOJİ GÜNLERİ
Kırklareli'nde karla mücadele çalışmaları
YEREL

KIRKLARELİ'NDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
YEREL

İLÇE BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI