Trakya'da kış

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek bir araya gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi grup kartopu oynadı.

Sosyal paylaşım sitelerinden "kartopu savaşı var" çağrısına cevap veren yaklaşık 2 bin kişi, Festival Alanı'nda toplandı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi gruptakiler kartopu oynarken, bazı öğrenciler de eğimli yerlerden naylon yardımı ile kayak yaptı. Bazı öğrenciler de kardan yaptıkları yerlerde oturup türküler seslendirdi.

Üniversite öğrencisi Gürkan Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden toplanarak, ''kartopu savaşı'' yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları çağrıya yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını belirten Cantürk, 3 senedir kentte olduğunu, ilk kez bu şekilde kar yağdığını ve gönüllerince eğlendiklerini dile getirdi

- Kar yağışı etkili oluyor

Öte yandan, kar kalınlığı kent merkezinde 8, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısında 30, Kofçaz'da 45, Demirköy'ün belli kesimlerinde 1,5 metreyi aştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilçelerde etkisini sürdüren kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.