Ordu'daki FETÖ/PDY davası

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ORDU (AA) - Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tek soruşturma dosyasında görülen duruşmaya, 17'si tutuklu 72 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.

Örgüte ait şirketin ortağı olduğu iddiası bulunan tutuklu Ş.K, savunmasında, milli ve manevi değerlere sahip olduğunu savunarak üstüne atılı suçları kabul etmedi.

Tutuklu Y.A. ise Fatsa ilçesinde öğrenci evlerinden sorumlu olduğu, örgüte ait yurt ve pansiyonlarda müdürlük görevinde bulunduğu iddialarına yanıt verdi.

Öğrenci evlerinden sorumlu olmadığını ileri süren sanık, yurtlarda müdür olarak çalıştığını ancak 2011 yılında askerliği nedeniyle görevinden istifa ettiğini anlattı. Askerlik sonrası kent merkezindeki bir pansiyonda görev aldığını söyleyen Y.A, "Çalışmış olduğum dönemde örgüte ait bir emare görseydim hemen istifa eder ve devlet yetkililerine durumu aktarırdım." dedi.

Tutuksuz yargılanan A.G. de Fatsa ilçe yapılanmasında yer aldığı iddiasını reddetti. Şafak Öğrenci Yurdu'nda çalıştığını ancak 2014'te kendi isteğiyle ayrıldığını belirten sanık, İstanbul'da örgütle alakası bulunmayan bir şirkette halen depo sorumlusu olarak çalıştığını ifade etti.

Tutuksuz sanık esnaf A.K. de mütevelli heyeti ve silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasını kabul etmediğini dile getirdi.

Müteahhit olan tutuksuz sanık A.T. de mahkemeden birtakım belgeler talep ettiğini vurgulayarak savunmasını dosyaları inceledikten sonra yapmak istediğini kaydetti.

Tutuksuz yargılanan esnaf A.K. de üzerine atılı suçları kabul etmediğini bildirdi.

İnşaat sektöründe çalışan ve tutuksuz yargılanan A.B. de mütevelli heyeti olduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu ileri sürdü.

Örgüte ait olduğu iddia edilen iş adamları derneğinde başkanlık yapan tutuksuz A.Y. de 2006 ile 2013 yılları arasında başkanlık görevini yürüttüğünü belirtti. Derneğin, iş adamlarına yönelik eğitici etkinlikler düzenlediğini ve üst düzey protokol üyelerini de ağırladıklarını aktaran sanık, atılı suçların kendisiyle alakası olmadığını savundu.

Tutuksuz sanık müteahhit A.A. da örgüte ait olduğu iddia edilen şirkete ticari amaçlı ortak olduğunu ve iş adamları derneğinde de yasa dışı faaliyet görmediğini söyledi.

- Kız öğrencilere şantaj iddiası

Tutuksuz yargılanan S.B. örgütün ilçe sorumlularından ve kız öğrenci yurdunda belletmen olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Özel Ziynet Kız Öğrenci Yurdu'nda asgari ücret karşılığı çalıştığını ifade eden sanık, bu yurtta FEM Dershanesinde kayıtlı bazı öğrencilerle çevre ilçelerden gelen öğrencilerin kaldığını belirtti. Burada öğrencilerin işlemlerini ve etüt programlarını takip ettiğini bildiren S.B, örgüte ait bir yurtta belletmen görevi yaptığı suçlamasını kabul etmedi.

Kız öğrencilerin, çıplak fotoğraflarının çekilerek örgütten kopmasına ilişkin şantaj yapıldığı yönünde medyada haber yer aldığını belirten sanık, şunları kaydetti:

"Haberlerde yer alan suçlamalar, takipsizlik kararına rağmen yayınlandı ve beni zor duruma düşürüyor. Bu iddia üzerimize atıldı. Böyle bir şey kesinlikle olmadı. Bu suç, çok ağır bir suç. Savcılık tarafından doğru olmadığı ortaya çıkmasına rağmen dünkü haber yüzünden herkes bana soruyor. Çok zor süreçten geçiyorum. Göz yaşlarımı küçük çocuklarım siliyor. Bu yalanlar, takipsizlik kararıyla belirlenmiştir."

Tutuksuz sanıklar C.K, C.B, E.B, H.B.E, H.K, İ.K, İ.İ, İ.A, M.Ç, M.O, M,Ö. de üstlerine atılı suçları kabul etmedi.

Polislik görevinden ihraç edilen tutuksuz sanık F.İ. de polislik sınavına girmeden önce örgüte ait olduğu ileri sürülen yurtta geçimini sağlamak için çalıştığını savundu.

Hastanelerde başhekimlik yapan tutuksuz D.E. de babasının sosyal demokrat olduğunu ve kendisinin de muhafazakar bir yaşam sürdüğünü ancak kendisiyle ilgili iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.

- "Büyük mütevelli heyeti..."

Bir dönem Zaman gazetesi dağıtıcılığı yapan tutuksuz G.A. da söz konusu yapının program ve sohbetlerine katıldığını ifade etti.

"Büyük mütevelli heyeti" diye bir şey duyduğunu ve salondaki bazı tutuklu ile tutuksuz sanıklardan kişilerin olduğu da kulağına geldiğini anlatan sanık, şöyle konuştu:

"Benim katıldığım toplantılar sabit yerlerde olmazdı. Toplantılarda yararlı dini konuşmalar olurdu. Bu yapıya tarihini hatırlamadığım dönemde bir kez kayın pederimden aldığım kurbanı verdim. Bunun dışında hiçbir yardımım olmadı. Mütevelli heyeti sohbetlerinde kurban ve himmet parası konuşulurdu. Toplantı sonrası sohbet hocasına teslim edilirdi. Durumu iyi olanlar ayrı, biz ayrı mütevelli heyeti olarak toplantılar yapardık. Büyük mütevelli heyetinde maddi durumu iyi olanlar vardı."

Bazı ifadelerinin, ilkiyle uyuşmaması üzerine mahkemece eski ifadesi okunan sanık, ifadelerinin doğruluğunu onayladı.

- Askeri okullara öğrenci yetiştirilmesi

Sanık, askeri okullara öğrenciler gönderilmesi için kendilerine bazı sorular iletildiğini vurgulayarak "Askeri okullara varsa çevremizde, vatana ve milletini sevenlere yardımcı olma yönünde söylem oluyordu. Bu okullar için 'düzgün ve babayiğit kişiler var mı?' diye soruluyordu." dedi.

Mahkeme heyeti, 2'si tutuklu 24 sanığın savunmasını almasının ardından, duruşmaya ara verdi.

İlk günkü duruşmada, 17'si tutuklu 72 sanıktan tutuklu 15'inin savunması alınmıştı.