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"2015- 2016 Barlas Küntay Turizm Araştırmaları Ödül Töreni"

11 Ocak 2017 Çarşamba, 23:37

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizm sektörünü darboğazdan çıkaracak formülün sağlık turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerinde olduğu söyledi.

Avcı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğince (TYD) bir otelde düzenlenen "2015-2016 Barlas Küntay Turizm Araştırmaları Ödül Töreni ve Geleneksel Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya genelinde yaşanan menfur olaylar nedeniyle turizm sektörünün büyük bir daralma içine girdiğini anlattı.

Bu darboğazlardan çıkmak için sık sık sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Avcı, "Turizmde hep birlikte büyük bir sıkıntıyı göğüslediğimiz bu dönemde Türkiye olarak gerçek potansiyelimizin çok azını değerlendirebildiğimizi ifade etmek istiyorum. Turizm sektörümüzü darboğazdan çıkaracak formülün sağlık turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerinde olduğu kanaatini taşıyorum." diye konuştu.

Avcı, bu çerçevede, Barlas Küntay Turizm Araştırmaları Ödülü'nün konusunun da sağlık turizmi alanında olmasının çok anlamlı olduğunu kaydederek, sektörde birkaç ülkeye bağlı ve genelde deniz, kum, güneş turizmine hapsolmuş gibi görünen turizm pazarının diğer türleriyle genişletilmesi için çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin bütün turizm türleri açısından da mümbit bir ülke olduğunu dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"Sağlık, eğitim, macera, gastronomi, tarih ve kış turizmi ile dini miras alanları gibi pek turizm alanlarında dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olmayı çoktan hak etmiş bir ülkeyiz. Biz o parantezin içindeyken 6. sıraya yerleşmişsek o parantezin dışına çıktığımızda bu turizm türlerimizle, pazarlarımızla çeşitlendirdiğimizde ilk üçe girmemek için hiçbir neden yok. Bu alanlardaki gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için sektör temsilcilerimizle ciddi çalışmalar yapıyoruz."

- "Alternatif yeni pazarlar bulmamız gerekiyor"

TYD Başkanı Murat Ersoy da bugün gelinen noktada Türkiye turizminin 80 milyar doların üzerinde bir yatırım oluşturduğunu vurgulayarak, bu yatırımın Türkiye genelinde 3 milyon kişiye istihdam sağladığının altını çizdi.

Turizm sektörünün geliştirilmesi için yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Ersoy, "İki yıl öncesine kadar büyüme hamlesinde olan turizmimiz birçok aksiliği ve negatif olayı peş peşe yaşadı. Şu anki durumu toparlamak ve turizm sektörümüzü tekrar harekete geçirmek için alternatif pazarlara yatırım yapmamaz gerekiyor. Bundan sonra sektör düzelse bile tekrar bu zorlukları yaşamamak için alternatif yeni pazarlar bulmamız gerekiyor. Çünkü bugün kadar büyük pazar payına sahip olduğumuz Avrupa pazarları, alternatif destinasyon arayışına girdiler." dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, "Sağlık Turizminde Keşfedildikçe Büyüyen Ülke Türkiye; Pazar Analizi ve İzlenmesi Gereken Stratejiler" çalışmasıyla Prof. Dr. Akın Aksu, Prof. Dr. Doğan Gürsoy ve Prof. Dr. Gamze Aksu birinci, "Bir Turizm Çeşidi Olarak Türkiye'de Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkısı: İstanbul Sağlık Park Modeli Önerisi" çalışmasıyla Prof. Dr. Osman Karkacıer ve Dr. Hasan Gül ikinci oldu.

Üçüncülüğü ise "Türkiye'de Sağlık Turizmine İlişkin Stratejiler ve Temel Çıkarımlar: Bireylerin Medikal Turizm Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması" çalışmasıyla Doç. Dr. Özgür Aslan ve Arş. Gör. Sevinç Aslan ile "Bir Turizm Çeşidi Olarak Türkiye'de Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkıları; Sorunlar ve Fırsatlar" çalışmalarıyla Prof. Dr. İsmail Bircan, Yrd. Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ceylan Çiğdemoğlu, Öğr. Gör. Dr. Elif Eşiyok Sönmez, Arş. Gör. Buğra Erdal ve Nermin Gür Çağlar paylaştı.

Yarışmada, ödüle layık görülen proje yürütücülerinden birinciye 30 bin, ikinciye 15 bin, üçüncülere 7 bin 500'er lira para ödülü verildi.

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