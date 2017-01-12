12 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2017

12 Ocak 2017 Perşembe, 00:03

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ayrı ayrı kabul edecek, 34. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00/16.00/13.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca Estergon Kalesi'nde düzenlenecek "Basın Özgürlüğü ve Sınırları" konulu programa iştirak edecek.

(Ankara/18.00)

2- 9. Büyükelçiler Konferansı

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, JW Marriott Hotel'de düzenlenen konferansa katılacak.

- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konferansta konuşacak.

- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing, büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/16.00/09.00/19.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Wyndham Otel'de, Türkiye-Tanzanya Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem kapanış toplantısı ve imza törenine katılacak.

(Ankara/11.45)

2- TÜİK, kasım ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Cenevre'de Kıbrıs konusunda uluslararası konferans

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılacağı Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in başkanlığında İsviçre'de yapılacak.

(Cenevre)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş-Boskonia ve Kızılyıldız MTS-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(İstanbul/20.00/Belgrad/22.45)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Nadezhda takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Orenburg/17.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda İsviçre'nin VFM Franches takımıyla karşılaşacak.

(Rossemaison/22.00)

4- Kupa Volley erkekler müsabakaları final maçıyla sona erecek.

(Balıkesir/19.00)


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