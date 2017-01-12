12 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 12 Ocak 2017

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ayrı ayrı kabul edecek, 34. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00/16.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca Estergon Kalesi'nde düzenlenecek "Basın Özgürlüğü ve Sınırları" konulu programa iştirak edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 9. Büyükelçiler Konferansı

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, JW Marriott Hotel'de düzenlenen konferansa katılacak.

- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konferansta konuşacak.

- Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing, büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/16.00/09.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk İdareciler Derneğinin Vilayetler Evi'nde düzenleyeceği İdareciler Günü törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bakanlıkta ekmekle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Wyndham Otel'de, Türkiye-Tanzanya Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem kapanış toplantısı ve imza törenine katılacak.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, kasım ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Cenevre'de Kıbrıs konusunda uluslararası konferans

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılacağı Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in başkanlığında İsviçre'de yapılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş-Boskonia ve Kızılyıldız MTS-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(İstanbul/20.00/Belgrad/22.45) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Nadezhda takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Orenburg/17.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda İsviçre'nin VFM Franches takımıyla karşılaşacak.

(Rossemaison/22.00)

4- Kupa Volley erkekler müsabakaları final maçıyla sona erecek.

(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER

1- Sınır kapıları "yüz kayıt" kameralarıyla donatıldı

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, sınır kapılarında güvenlik tedbirlerinin artırılması ve yasa dışı sınır geçişleriyle mücadele kapsamında kurulan yüksek çözünürlüklü kameralara sahip yüz kayıt sistemi, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat birimleri başta olmak üzere diğer kolluk kuvvetleri ve adli makamlar için nitelikli bir denetim ve takip imkanı sağlıyor

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Kayıt altına alınan imajlar üzerinde yapılan inceleme, uluslararası terörizm başta olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadeleye önemli bir katkı sunmaktadır"

- "Komuta Kontrol Merkezi'ne hali hazırda 8 idareden görüntü aktarılmakta olup, yıl sonu itibarıyla Dilucu, Çıldır Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarına kurulum çalışmaları tamamlanmış, sistem devreye girmiştir. Böylelikle yüz kayıt sisteminin kurulu olduğu idare sayısı 11'e yükseltilmiştir"

(Volkan Kaşik/Malatya)

2- ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık finansman ağını açıyor

- ABD'li yatırım şirketi National Standard Finance'in Genel Müdürü Russell Duke:

- "Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye bizimle Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacaklar. Türkiye, 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız Türk lirasının değer kazanmasına yardım edecek"

- "Dolar, belki 30-60 gün içerisinde değil ama önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde değer kaybedecek ve Türk lirası dolar karşında 3,40 seviyelerine geri dönecek. Bu trendin 18 aya kadar sürme ihtimali var”

- "Türkiye'ye ilk aşamada gelecek 4 yıl içinde 20 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. İlk aşamada elde edeceğimiz başarıya göre finansman miktarı giderek artabilir"

- "Türkiye’nin şu an yıllık 50-60 milyar dolar civarında ticaret açığı var. Biz bunu kapatmayı amaçlıyoruz"

(Gülbin Yıldırım/Washington)

3- ANALİZ - Kur baskısında zorlu viraj aşılabilir


- Ekonomistler, artan kur baskısı karşısında para politikasında geçici sıkılaştırma yoluyla TL'nin dengelenebileceğini, uzun vadede faiz indirimi imkanının oluşabileceğini belirtiyor

- İngiliz ekonomist Timothy Ash:

- "Darbe girişimi sonrasında normalleşmenin kısa sürede gerçekleşeceğine ilişkin beklenti maalesef gerçekleşmedi. Kurda ciddi artış gerçekleşti"

- "Ocak 2014'te yapılan sert faiz artırımını hatırlayacak olursak, TL dengelenmiş ve uzun vadede faiz yeniden indirilebilir hale gelmişti"

- Capital Economics Kıdemli Gelişmekte olan Piyasalar Ekonomisti William Jackson:

- "TL'deki düşüşün temelinde iki sebep var. Biri Fed'in para politikasının sıkılaştırma görünümü. Bu ABD hazine gelirlerini artırarak Türkiye'nin cari açığını finanse etmesini zorlaştırıyor. İkincisi ise piyasalar, Merkez Bankasının para birimini dengelemek için faiz artırımına gidebileceğine ikna olmuş değil"

- TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio:

- "Dolar/TL kurundaki artış bugünlerde biraz ekstrem görünüyor. Mali tablolar sermaye çıkışının devam ettiğini gösteriyor. Finansal açıklaması ise kısa vadeli faiz oranları mevcut riskleri taahhüt altına alabilecek yükseklikte değil"

(Gökhan Kurtaran/Londra)





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