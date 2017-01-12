Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Seydişehir-Akseki (Alacabel mevkisi), Bozkır-Hadim-Taşkent-Sarıveliler-Ermenek, Beyşehir-Derebucak ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, tırların İstanbul'a gi̇ri̇ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.



Anadolu otoyolu Sultanbeyli kavşağı-Kurtköy kavşağı arası 22-23 kilometrelerinde, Mecidiye kavşağı (Kurtköy-Sultanbeyli kesimi) A69 alt geçidi ve U73 üst geçidi inşası devam ediyor. Bu kesimde otoyol tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım kuzeyde (Ankara-İstanbul yönü) yapılan 2x3 şeritli servis yoluna aktarıldı. Söz konusu çalışmalar, sınav ve bayram gönleri göz önünde bulundurularak trafik düzenlemeleri buna göre yapılacak.

Aydın çevre otoyolunun Aydın-Denizli yoluna bağlantısındaki çalışmalar devam ettiğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

