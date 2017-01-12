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Trabzon'da kültür sanat

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:17

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Memurin Faslı" adlı oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Coşkun Irmak'ın yazdığı, Enis Yıldız'ın yönettiği oyunun dekorunu Sertel Çetiner, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını ise Nihat Bahar yaptı.

Emre Ön, Mert Hürol, Fatma Kum, Selin Poyraz, Burak Fındıkçı, Mahir Elvan gibi oyuncuların rol aldığı eser, geleneksel orta oyunu karakterlerinden Pişekar ve Kavuklu'nun çevresinden sahneye aktarıldı.

Oyunun birinci bölümünde memurun düşle gerçek arasındaki ince çizgiyi kaybettiği, ikinci bölümde eski zamanlarda vali olmak isteyen birinin uğraşmadan emeline ulaşması ironik biçimde anlatılıyor. Üçüncü bölümde de bir patlıcan mevzusuyla menfaatlerin "dört nala koşumu" seyirciye aktarılıyor. Oyunun kalan bölümlerinde ise öğretmen-öğrenci, amir-memur, patron-işçi ve hatta iki sevgili arasındaki düzene sitem, güldürü ögeleriyle sıralanıyor. Eşek olarak ölen birinin insan olarak dirilmesi, bir memurun hayatının eskiden ne kadar zor olduğu tüm oyun boyunca ele alınıyor.

Oyun, bugün ve yarın seyirciyle buluşacak.

- ''Bayram Yeri'' çocukların beğenisine sunulacak

TDT, Salih Yakın ile İhsan Yakut'un yazdığı, Uğur Keleş'in yönettiği çocuk oyunu ''Bayram Yeri"ni sahneleyecek.

Oyunda, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Merve Soyalp, Aykut Güner, Yeşim Atav, Tayfun Cengiz, Osman Karpuz, Çağrı Onur Düzgün, Dilek Albayrak, Vural Özcelep, Hakkı Balçın, Kader Sarı ve Sezgin Özcan rol alıyor.

Dekoru Hakan Dündar, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Nihat Bahar ile Muharrem Boran, müzikleri Emin Serdar Kurutçu'ya ait oyunun koreografisini Aslı Öztürk gerçekleştirdi.

Panayırlarla başlayıp fuarlarla devam eden, lunaparklarla daha modern hale gelen şehirleşme serüveninin anlatıldığı oyun, 15 Ocak Pazar günü Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.


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