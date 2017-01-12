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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Batı Akdeniz için kuvvetli yağış ve buzlanma uyarısı

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:18

ANTALYA (AA) - Meteoroloji, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere akşam geç saatlere kadar sahil kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması, yağışların zaman zaman Muğla merkez, Ula, Köyceğiz, Fethiye ve Seydikemer, Antalya'nın İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Denizlerde öğleden sonra Kumluca açıklarında, gece saatlerinde de Antalya Körfezi'nde fırtınamsı rüzgar esecek. Rüzgarın güney ve batı, akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 4 ila 6, gece saatlerinde ise Antalya Körfezi'nde 5 ila 7 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Gece saatlerinde sahilde yer yer hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

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