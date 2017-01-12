Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Bazı yükseköğretim kurumuna bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Öte yandan Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu da kapatıldı.